В США девушка с синдромом Дауна стала призером конкурса красоты

Новости США. 22-летняя девушка Микайла Холмгрен стала первым в США призером конкурса красоты «Мисс Миннесота» с синдромом Дауна.

По информации телеканала ABC, в финале конкурса девушка получила приз «за силу духа». Аудитория подарила Холмгрен овации, когда она получала награду.

Фото: instagram.com/mikholmgren_inspiring_others

Девушка была одета в яркое синее платье. Она расплакалась от счастья и сказала, что была «очень взволнована».

Это не первое соревнование, в котором принимает участие Холмгрен. Однако все эти конкурсы были для людей с ограниченными возможностями.