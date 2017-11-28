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В США девушка с синдромом Дауна стала призером конкурса красоты

28.11.2017 - 18:40

Новости США. 22-летняя девушка Микайла Холмгрен стала первым в США призером конкурса красоты «Мисс Миннесота» с синдромом Дауна.

По информации телеканала ABC, в финале конкурса девушка получила приз «за силу духа». Аудитория подарила Холмгрен овации, когда она получала награду.

Фото: instagram.com/mikholmgren_inspiring_others

Девушка была одета в яркое синее платье. Она расплакалась от счастья и сказала, что была «очень взволнована».

Это не первое соревнование, в котором принимает участие Холмгрен. Однако все эти конкурсы были для людей с ограниченными возможностями.

Несколько лет назад 18-летняя девушка с синдромом Дауна стала звездой Недели моды в Нью-Йорке – здесь подробнее.

Фото: instagram.com/mikholmgren_inspiring_others
instagram.com/mikholmgren_inspiring_others
Фото. instagram.com/mikholmgren_inspiring_others

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