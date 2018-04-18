﻿ В США двигатель пассажирского самолёта взорвался в воздухе. Погиб пассажир | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В США двигатель пассажирского самолёта взорвался в воздухе. Погиб пассажир

18.04.2018 - 11:02

Новости США. Двигатель пассажирского самолета, следовавшего из Нью-Йорка в Даллас, взорвался в воздухе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его обломки повредили крыло фюзеляжа и окна лайнера. В этот момент на борту находилось 148 человек. Командир воздушного судна был вынужден совершить экстренную посадку в Филадельфии.

Все пассажиры и экипаж были эвакуированы. Медики доставили в больницу восемь человек. Позже один из них скончался от полученных ранений.

Отметим, это первый с 2009 года инцидент, завершившийся гибелью пассажира на борту американского самолета.

В США двигатель пассажирского самолета взорвался в воздухе. Погиб пассажир
В США двигатель пассажирского самолета взорвался в воздухе
Фото. В США двигатель пассажирского самолета взорвался в воздухе
В США двигатель пассажирского самолета взорвался в воздухе
Фото. В США двигатель пассажирского самолета взорвался в воздухе
В США двигатель пассажирского самолета взорвался в воздухе
Фото. В США двигатель пассажирского самолета взорвался в воздухе
В США двигатель пассажирского самолета взорвался в воздухе
Фото. В США двигатель пассажирского самолета взорвался в воздухе

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: авиару.рф
Крушение российского вертолёта в Балтийском море: погибли два человека
Четыре пассажира и пилот погибли. В Аргентине потерпел крушение легкомоторный самолёт
Четыре пассажира и пилот погибли. В Аргентине потерпел крушение легкомоторный самолёт
Спасатели вынесли из горящего самолёта 20 человек: число жертв авиакатастрофы в Непале выросло
Спасатели вынесли из горящего самолёта 20 человек: число жертв авиакатастрофы в Непале выросло
Фото: wikipedia.org / Marko Stojkovic
32 человека на борту: в Сирии разбился российский транспортный самолет
Военный вертолёт рухнул у начальной школы в Японии
Военный вертолёт рухнул у начальной школы в Японии
В США вертолёт врезался в жилой дом: есть жертвы
В США вертолёт врезался в жилой дом: есть жертвы
Фото: МЧС
В нем находились 2 человека. Мотодельтаплан совершил аварийную посадку под Минском
Мужчина был абсолютно трезв: новые подробности крушения мотодельтаплана в Ушачском районе
Мужчина был абсолютно трезв: новые подробности крушения мотодельтаплана в Ушачском районе
Все новости по теме Авиакатастрофа
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru