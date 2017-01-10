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Видеофакт: в США фермер своим дыханием спас примерзшего к железке воробья

10.01.2017 - 15:28

Новости США. Кадры трогательного видео, которое уже набрало в сети больше 700 тысяч просмотров. Фермер из американского штата Айдахо заметил примерзшую к железной ручке колодца птицу, когда пошел кормить лошадей. Мужчина попытался отогреть мокрые лапки воробья своим горячим дыханием, после чего аккуратно потер их. Таким образом, он освободил беспомощного крылатого, подарив ему свободу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Восхитительный способ, чтобы начать новый год», – написал сердобольный фермер под видео.

В белорусском сегменте Интернета набирает популярность видео, героем которого стал минчанин, выбивающий ковер.

Дело житейское, вот только вместо того, чтобы очищать ковер от пыли, мужчина стал отрабатывать на нем элементы боевых искусств. У ролика полтора миллиона просмотров за три дня – здесь видео.

Воробей

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