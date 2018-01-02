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В США из-за компьютерного сбоя все игроки в лотерею пробрели выигрышные билеты

02.01.2018 - 11:56

Новости США. В Южной Каролине из-за технического сбоя все покупатели лотереи приобрели выигрышные билеты.

По информации The New York Times, организаторы лотереи признались, что это не был рождественский подарок, а компьютерная ошибка.

Несколько часов все приобретенные билеты были счастливыми. Их обладатели могли выиграть по 500 долларов. За покупкой билетов даже выстраивались очереди.

Организаторы закрыли продажи билетов сразу же после того, как узнали об ошибке. Компании нужно будет выплатить 19,6 миллиона долларов победителям, которым удалось купить выигрышный билет.

В начале лета в США неизвестный покупатель лотерейного билета стал обладателем одного из крупнейших выигрышей в стране.

Лотерейный билет за 2 доллара принес везунчику 450 миллионов – здесь подробнее.

Фото: Jeffrey Collins/Associated Press

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