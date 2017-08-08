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В США медведь угнал внедорожник и попал в аварию

08.08.2017 - 10:46

Новости США. В Колорадо медведь угнал внедорожник и врезался в почтовый ящик.

Происшествие случилось 4 августа. Дикое животное залезло внутрь автомобиля и выкатило его со стоянки. Скорее всего, медведь снял машину с ручного тормоза или включил нейтральную передачу. Внедорожник съехал вниз по горке и остановился только тогда, когда врезался в почтовый ящик.

Очевидцам инцидента стал сосед хозяина автомобиля. По словам мужчины, «обычно он не просыпается рано утром, если только медведь не ведет машину по улице». Соседи и вызвали полицию из-за шума. Однако виновник аварии успел скрыться с места преступления.

По снимкам автомобильного салона видно, что животное вырвало руль, повредило приборную панель и магнитолу.

Полиция не знает, что внутри машины могло привлечь медведя.

Работники местного национального парка говорят, что медведи – очень застенчивые животные, которые не любят находиться рядом с людьми. Такие случаи обусловлены тем, что формируется совместная среда обитания вместе с людьми, которые обеспечивают легкий источник в качестве пищи. В этой ситуации медведь действительно становится проблемой, когда теряет страх перед человеком.

В начале июня в США медведь проник в частный дом и сыграл на фортепиано – здесь подробнее

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