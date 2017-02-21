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В США начался «налоговый сезон», который продлится до середины апреля

21.02.2017 - 21:50

Новости США. В США стартовал так называемый «налоговый сезон». Ведомство, которое отвечает за сбор подобных платежей, не только проверяет документы, чистоту финансовых историй граждан, но и буквально охотится за уклонистами.

Согласно статистике, ежедневно несколько десятков жителей Америки попадают в тюрьму за попытку уйти от оплаты налоговых счетов.

Причем ни социальный статус, ни возраст не освобождают от внесения контрибуций в федеральный бюджет США.

Продлится «налоговый сезон» до середины апреля.

Такой срок связан с тем, что граждане Дома храбрых, которые годами живут за рубежом, от платежей не освобождаются. Зато получают письма с подписью – «помните, что процветание Соединенных Штатов во многом зависит от налогоплательщиков», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США начался «налоговый сезон», который продлится до середины апреля

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