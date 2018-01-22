В США неизвестные открыли огонь по подросткам, личности нападавших устанавливаются

Новости США. Трое подростков получили ранения в результате стрельбы в американской Флориде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным правоохранителей, пострадавшие находились в парке у школы, когда трое неизвестных открыли по ним огонь. Молодые люди госпитализированы. Полицейские изучают материалы с камер видеонаблюдения, чтобы установить личности злоумышленников.

Тем временем, в городе Лейк Уэльс специалисты оцепили территорию одного из торговых центров. Здесь сработало самодельное взрывное устройство. Посетители супермаркета эвакуированы. Саперы изучают подозрительный рюкзак, в котором также может находиться бомба.