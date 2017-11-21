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В США полуобнаженная девушка пришла в магазин в нарисованной одежде

21.11.2017 - 11:54

Новости США. В сети почти миллион просмотров набрало видео, на котором девушка в нарисованной одежде ходит по торговому центру.

Ролик был выложен на канале Jen The Body Painter. Это команда, которая занимается боди-артом.

Источник фото: скриншот из видео

На теле  модели были нарисованы джинсы и топ, а шапка, шарф  и сапоги были настоящими. В описании ролика его авторы отметили, что они «обошли торговый центр, чтобы узнать, можем ли мы обмануть людей, работающих в магазинах одежды».

Источник фото: скриншот из видео

Некоторые не обратили внимания на непривычную одежду девушки, но те, кто присмотрелся, были удивлены и хотели сфотографироваться с моделью.

Источник фото: скриншот из видео

Существует несколько вариантов украшения тела рисунками. Несколько лет назад мы рассказывали о мехенди – росписи по телу хной.

Как долго сохраняется рисунок, как за ним ухаживать и что лучше рисовать – здесь подробнее.

Источник фото: скриншот из видео

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https://unsplash.com/
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