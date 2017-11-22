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В США предъявили дополнительные обвинения исполнителю теракта в Нью-Йорке

22.11.2017 - 13:13

Новости США. Атака была совершена 31 октября. На скамье подсудимых – уроженец Узбекистана Саифулло Саипов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теракт в Нью-Йорке: хроника событий

Его обвиняют в убийстве 8 человек при отягчающих обстоятельствах, покушении на убийство еще 12, использовании автомобиля в преступных целях и поддержке террористической группировки.

При вынесении обвинительного приговора Саипову может грозить пожизненное заключение или смертная казнь. На высшей мере для террориста настаивал президент США Дональд Трамп.

В США предъявили дополнительные обвинения исполнителю теракта в Нью-Йорке

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