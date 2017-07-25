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В США рассекретили показания бывшего агента КГБ по делу об убийстве Джона Кеннеди

25.07.2017 - 18:32

Новости США. 24 июля национальный архив США рассекретил около 4 тысяч документов, которые приоткрывают свет на убийство президента Джона Кеннеди.

Около 450 документов ранее были полностью засекречены, а более 3 тысяч частично.

Среди главных открытий – 17 аудиофайлов с показаниями Юрия Носенко – агента КГБ, который попросил убежище у ЦРУ в 1964 году. Пока Ли Харви Освальд – официальный подозреваемый в убийстве 35-го Президента США – жил в СССР, Носенко вел его дело.

Ли Харви Освальд прожил в Советском Союзе два с половиной года – с 1959 до 1962 года.  Все это время за американцем велось наблюдение, а Юрий Носенко допрашивал Освальда и вел его дело.

Также в архиве США отметили, что обнародованы не все документы. Часть материалов еще ожидает публикации в нынешнем году.

Смерть президента Кеннеди в ноябре 1963 года вызывает много вопросов и сегодня. По официальной версии, глава страны был застрелен преступником-одиночкой Ли Харви Освальдом. Самого Освальда застрелили в Далласе через пару дней после убийства президента.

Ли Харви Освальд в центре. 

Вместе с Кеннеди в роковом кортеже ехала его супруга – Жаклин, которая была любимицей американского народа. Они ласково называли ее Джеки, и для людей она была правая рука президента, уважаемая женщина и икона стиля.

Она говорила своему мужу: «Я хочу умереть с тобой, и дети тоже» – здесь подробнее.

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