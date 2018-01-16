﻿ В США родители удерживали в заточении 13 своих детей: некоторые были прикованы цепями | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В США родители удерживали в заточении 13 своих детей: некоторые были прикованы цепями

16.01.2018 - 11:48

Новости США. Шокирующие новости пришли из американской Калифорнии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Супружеская пара удерживала 13 своих детей в возрасте от 2 до 29 лет в заточении. Некоторые были прикованы цепями.

Сообщить о происходящем полиции удалось одной из дочерей. 10-летняя девочка сбежала из дома и позвонила в службу спасения. Приехав по указанному адресу, правоохранители обнаружили истощенных ребят, запертых в темных, дурно пахнущих комнатах и пристегнутых к кроватям. Все они сейчас находятся в больнице.

Родителей полиция задержала. Во время допроса они не смогли объяснить, почему содержали детей в таких условиях.

В США родители удерживали в заточении 13 своих детей: некоторые были прикованы цепями

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Захват заложников в Харькове: преступник предупредил, что может устроить взрыв
Захват заложников в Харькове: преступник предупредил, что может устроить взрыв
Скоро они вернутся в родной Гомель, где у них двое детей и родители: история семьи врачей, освобожденной из плена в Ливии
Скоро они вернутся в родной Гомель, где у них двое детей и родители: история семьи врачей, освобожденной из плена в Ливии
Нас хотели заставить продлить контракт: семья освобожденных из плена в Ливии белорусских врачей
Нас хотели заставить продлить контракт: семья освобожденных из плена в Ливии белорусских врачей
Два белорусских врача освобождены из плена в Ливии
Два белорусских врача освобождены из плена в Ливии
Руководство банка наградило сотрудников Могилевского УВД, которые освободили заложников
Руководство банка наградило сотрудников Могилевского УВД, которые освободили заложников
Захвативший заложников в мадридском банке мужчина сдался полиции
Захвативший заложников в мадридском банке мужчина сдался полиции
В Мадриде вооруженный мужчина захватил заложников в банке
В Мадриде вооруженный мужчина захватил заложников в банке
В Испании освобождены заложники грабителей. Один из преступников задержан, второй – застрелился
В Испании освобождены заложники грабителей. Один из преступников задержан, второй – застрелился
Все новости по теме Захват заложников
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru