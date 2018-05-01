﻿ В США скончалась звезда фильма «Твин Пикс» | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В США скончалась звезда фильма «Твин Пикс»

01.05.2018 - 14:18

Новости США. На 53 году жизни скончалась звезда «Твин Пикса» Памела Гидли. Женщина умерла 16 апреля, но известно об этом стало 30 апреля.  

Как сообщает Daily Mail, семья актрисы не назвала причину смерти. По их словам, она «мирно умерла в своём доме» в Нью-Гэмпшир.  

Памела Гидли родилась 11 июня 1965 года в городе Метуен штата Массачусетс. Она была единственной дочерью в семье, но у неё были три брата.  

В 4 года Гидли выиграла конкурс красоты «Little Miss Lovely» в Новой Англии. В 15 лет девушка украсила обложку журнала «Seventeen».  

12 марта 1985 года в городе Австралии Сиднее 19-летняя Памела выиграла конкурс модельного агентства Wilhelmina «Самая красивая девушка в мире».  

В 1986 году Гидли дебютировала в фильме «Столкновение». Известность к актрисе пришла после роли Терезы Бэнкс в фильме 1992 года «Твин Пикс: Сквозь огонь». Памела Гидли также знакома ролями в фильмах «Блеск», «Наслаждение», в сериалах «C.S.I. Место преступления» и «Ищейка».  

Фото: New Line Cinema

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: Press Association
Прах Стивена Хокинга захоронят в Вестминстерском аббатстве возле могилы Исаака Ньютона
© REUTERS, Lucas Jackson/File Photo
The New York Times. Стивен Хокинг изучал Вселенную и дал объяснение черным дырам
Фото: BBC
«Жизнь стоит того, чтобы её прожить». 10 остроумных цитат физика Стивена Хокинга
Фото: instagram.com/people.theatre
«Никуда вы не ушли, Олег Палыч… Тут, с нами». Коллеги и поклонники скорбят о смерти Табакова
Фото: ctv.by
Тиханович, Хворостовский, Глаголева и еще 19 имен. Кого мы потеряли в 2017 году
Фото: instagram.com/vernetroyer
Умер актёр, известный своей ролью Мини-Мы в фильмах об Остине Пауэрсе
Кадр из фильма «Любовь и голуби».
Церемония прощания с Ниной Дорошиной пройдет в театре «Современник»
Фото: Московский театр «Современник»
Умерла звезда фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина
Все новости по теме Некролог
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru