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В США скончался 83-летний убийца Чарльз Мэнсон

20.11.2017 - 17:34

Новости США. В США скончался серийный убийца Чарльз Мэнсон. Преступнику было 83 года.

По информации AP, Мэнсон отбывал пожизненное заключение в калифорнийской тюрьме. За решеткой он провел почти полвека.

На минувшей неделе у заключенного ухудшилось самочувствие и его доставили в больницу. Причина смерти Мэнсона пока неизвестна. О смерти преступника сообщила сестра актрисы Шерон Тейт, которую убила банда Мэнсона.

Чарльза Мэнсона называют одним из самых известных преступников США. В 1969 году он был причастен к убийству беременной жены режиссера Романа Полански актрисы Шэрон Тейт. Его банда совершила ряд других жестоких убийств.

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