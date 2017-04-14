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В США супруги после просмотра оскароносного фильма убили приемного сына

14.04.2017 - 14:45

Новости США. После просмотра фильма «Манчестер у моря» супруги убили приемного сына. По словам прокурора, муж и жена лишили жизни сына-инвалида, после чего сожгли дом, чтобы скрыть следы преступления. Преступление было совершено после просмотра фильма «Манчестер у моря», получившего «Оскар».

Как сообщает ABCNews, Франклинов обвиняют в убийстве, поджоге и подделке вещественных доказательств.

Адвокат Хизер Франклин, Майкл Троссе, в суде заявил, что она «невиновна до тех пор, пока ее вина не будет доказана».

Государственный защитник ее мужа, Джон Кэмерон, сказал, что они наняли судебного патологоанатома для расследования,

в ходе которого стало неясным, имеет ли фильм к этому всему какое-либо отношение.

Джон Кэмерон:
Мы изучаем все аспекты этого дела.

В фильме «Манчестер у моря» рассказывается история о человеке, который случайно устроил в доме пожар, в котором погибли его дети. При всем при этом его вины в этом нет. 26 февраля во время церемонии вручения Оскара Аффлек получил Оскар за лучшую мужскую роль, а режиссер Кеннет Лонегран получил Оскар за лучший оригинальный сценарий.

Прокурор Макбрайд отметил, что

в фильме герою Аффлека удалось избежать ответственности за то, что он случайно убил своих детей.

Когда полиция прибыла на место происшествия, 35-летний Эрнест Франклин указал на комнату, где лежал подросток. Также было установлено, что у ребенка были физические и умственные отклонения.

Отец погибшего утверждает, что во время пожара, он находился далеко от дома, а 33-летняя супруга Хезер Франклин сообщила, что ездила по магазинам и несколько часов искала нужные продукты.

Вскрытие показало, что смерть Джеффри Франклина наступила до того, как начался пожар.

Окружной прокурор:
Тело ребенка сильно обгорело. Из-за того, что в результате пожара тело мальчика было сильно повреждено, патологоанатомы не могут определить точную причину смерти.

Супругов обвиняют в убийстве

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