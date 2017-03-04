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В США Тесла с автопилотом не заметила строительного ограждения и врезалась (видео)

04.03.2017 - 10:00

"Тесла" с активированным автопилотом двигалась по одному из скоросных шоссе Техаса в левом ряду. Автопилот не заметил ограждения и произошло столкновение. Как видно из видеоролика, система не заметила внезапно появившееся препятствие и не приняла вправо. В результате машина врезалась в бетонное ограждение, а электроника включила экстренное торжение.  

Это не первое проишествие с Тесла в мире.

В прошлом году таких ДТП произошло около десятка.

В настоящий момент Илон Маск заявлял о разработке автопилота нового поколения для Тесла S. Более того системой автопилота будут оснащены все авто Тесла, включая самые бюджетные. Система будет включать 12 ультрозвуковых датчиков и камер, суперкомпьютер будет различать  воду, пыль, мягкое и твердое. 

 

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