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В США ведущая новостей начала рожать во время прямого эфира

29.09.2017 - 18:44

Новости США. Ведущая телеканала News 4 Натали Паскарелла начала рожать во время прямого эфира.

По информации на сайте телеканала, у девушки отошли воды прямо в студии.

На видео четверо ведущих обсуждают свежие новости. В один из моментов беременная Натали внезапно захихикала. Как оказалось позже, именно в то время у женщины отошли воды. Несмотря на это, выпуск телеведущая профессионально завершила.

Женщина через 13 часов стала мамой мальчика. С ней и с ребенком все в порядке.

В Китае женщина родила ребенка во время похода по магазинам

Фото: twitter.com/Natalie4NY

На своей личной странице в соцсети Натали опубликовала фото с мужем и сыном, поблагодарила за поздравления и отметила, что «их благословение решило появиться на свет чуть раньше срока».

Ведущая СТВ Екатерина Забенько в эфире, конечно, не рожала, но могла.

 «Я подумала, мне будет интересно рассказывать своему ребенку: смотри себя в прямом эфире».

Фото: скриншот из видео

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