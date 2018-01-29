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В США восточную пуму признали вымершим видом

29.01.2018 - 16:40

Новости США. 23 января в США восточную пуму признали вымершим видом.

Сотрудники Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США удалили восточную пуму из списка исчезающих животных. Последнее подтверждённое наблюдение вида было зафиксировано в 1938 году и с тех пор не замечены ни самовоспроизводящаяся популяция восточных пум, ни их подвиды.

Из Канады, где также обитала восточная пума, пока не поступило никакой информации. Но появились комментарии пользователей социальных сетей других стран.

«Пумы сами то в курсе, что их истребили? А то мне кажется, что они просто переехали и записку не оставили»,

«Примерно 65 миллионов лет назад не уберегли динозавров, и что?»,

«Охрана вымирающих ничуть не лучше истребления. Зачем вмешиваться в ход эволюции? Одни виды исчезают, другие видоизменяются».

Распоряжение о том, что этот вид считается вымершим, вступит в силу 22 февраля 2018 года.

Осенью прошлого года фотоловушка в Беларуси засняла лесного кота.

Животное считалось вымершим 90 лет – подробности здесь.

Фото: stock

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