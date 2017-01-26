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В США впервые за 50 лет прибыл легальный кубинский груз

26.01.2017 - 10:30

Новости США. В США впервые за полвека прибыл легальный груз с Кубы. Американский бизнесмен заказал на Острове свободы древесный уголь. Его получили кустарным способом частные объединения рабочих, что и позволило импортировать это сырье в Соединенные Штаты, несмотря на действующее в отношении Кубы торговое эмбарго.

О намерении нормализовать отношения с Кубой в США говорят уже несколько лет. Страны восстановили дипломатические отношения и расширили сотрудничество в ряде сфер, включая торговлю. Полностью же отменить американское эмбарго против Кубы может лишь Конгресс США, но он делать это не намерен, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

В США впервые за 50 лет прибыл легальный кубинский груз

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