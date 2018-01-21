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В США временно закрыли статую Свободы и ещё треть национальных парков

21.01.2018 - 18:03

Новости США. 20 января в США закрыли статую Свободы из-за приостановки работы федерального правительства. Также закрыт остров Эллис.

Как сообщает New York Daily News, оба объекта контролируются Службой национальных парков США и подлежат закрытию. Посетителей туристической достопримечательности проинструктировали возле замка Клинтон. Им предложили вернуть деньги или обменять билеты на часовую прогулку на лодке.

Всего прекращена деятельность около трети из 417 национальных парков страны.

О временном закрытии статуи Свободы написали и на официальной странице национального памятника в Twitter. Сообщение не осталось без комментариев.

«Пожалуйста, сообщите, когда снова откроетесь!»,

«Это действительно плохо»,

«Так грустно»,

«Будем надеяться, что политики скоро начнут действовать».

Ситуация вызвана тем, что республиканцы и демократы не смогли договориться по вопросам касающимся мигрантов. Из-за разногласий федеральное правительство может остаться без средств.

В истории США такое происходит не первый раз.

С 1977 года работа правительства прерывалась 17 раз – здесь подробнее.

Фото: twitter.com/ambiej

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