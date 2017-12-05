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В США жители испугались второго солнца в небе

05.12.2017 - 15:29

Новости США. В Орегоне необычное явление напугало жителей – над городом одновременно светили два солнца.

В сети появилась видеозапись явления. На кадрах можно увидеть яркий источник света, а чуть правее – настоящее Солнце.

В комментариях отметили, что «это событие сломало матрицу». Многие предположили, что солнечные лучи отражаются от поверхности космического корабля, а другие утверждали, что это оптическая иллюзия.

Отражение. Источник фото: скриншот из видео

На самом деле, по мнению ученых, это природное явление, при котором солнце отражается от поверхности атмосферы и в небе появляется его двойник с похожей яркостью.

Через некоторое время объект исчезает.

В середине ноября жителей Японии напугала яркая вспышка падающего метеорита (подробности здесь).

Источник фото: скриншот из видео

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Фото: скриншот из видео KyodoNews
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