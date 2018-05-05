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В университете Айдахо потеряли кусок оружейного плутония

05.05.2018 - 19:49

Новости США. Кусок оружейного плутония, находившийся на хранении американского университета Айдахо, был потерян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последний раз учет проводился еще в 2004 году. Тогда 14 кусков радиоактивного вещества упаковали в защитные чехлы для захоронения. После этого запись удалили из базы данных, которую университет обязан вести для Комиссии по ядерному регулированию.

Куда после этого исчез кусок, неизвестно: в последующих отчетах он не указан. Каких-либо данных о его утилизации тоже нет. Комиссия предлагает оштрафовать университет на 8500 долларов.

В университете Айдахо потеряли кусок оружейного плутония

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