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В зоопарке Сан-Диего родились редкие крокодилы: фотофакт

08.11.2017 - 19:48

Новости США. Сотрудники американского зоопарка Сан-Диего празднуют появление на свет новых подопечных. Эти детеныши – представители вида редких крокодилов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их размеры, по сравнению с ныне живущими сородичами, крайне скромны – взрослая особь вырастает всего до 1,5 метров. Чтобы крокодильчики вылупились, работникам пришлось потрудиться: хрупкие яйца нужно было держать в инкубаторе более 100 дней, соблюдая определенную температуру.

Трое малышей самостоятельно выбрались из скорлупы, остальным пришлось помочь.

Этот вид карликовых пресмыкающихся занесен в красный список международного союза охраны природы, как находящийся под угрозой исчезновения.

В зоопарке Сан-Диего родились редкие крокодилы: фотофакт
В зоопарке Сан-Диего родились редкие крокодилы: фотофакт
Фото. В зоопарке Сан-Диего родились редкие крокодилы: фотофакт
В зоопарке Сан-Диего родились редкие крокодилы: фотофакт
Фото. В зоопарке Сан-Диего родились редкие крокодилы: фотофакт
В зоопарке Сан-Диего родились редкие крокодилы: фотофакт
Фото. В зоопарке Сан-Диего родились редкие крокодилы: фотофакт

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