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«Великое солнечное затмение» в США: как семья президента Трампа, Мадонна, Леди Гага и другие звезды наблюдали за ним

22.08.2017 - 11:27

Новости США. Жители США вчера могли увидеть необычное и очень редкое явление – полное солнечное затмение.

Из-за того, что впервые за 99 лет такое явление можно будет наблюдать на континентальной части США. Например, в штатах от Орегона до Южной Каролины затмение было полное, а в остальных штатах – частичное. Из-за редкости и масштаба явление уже прозвали «великое солнечное затмение».

Фото: instagram.com/nasa

Местные СМИ сообщали, что в дни затмения ожидается туристический бум.

Около 8 миллионов человек собирались увидеть редкое явление – здесь подробнее.

Миллионы американцев и гостей страны вышли на улицы в определенное время, чтобы через линзы, телескопы и специальные очки понаблюдать за солнцем. Среди них оказалась и семья президента Трампа, актриса Шэрон Стоун, певицы Леди Гага и Мадонна.

Мы собрали 10 фото знаменитостей, чтобы показать вам, как они наблюдали за «великим» космическим событием.

Фото: instagram.com/ivankatrump
instagram.com/ivankatrump. «Разделили впечатления от затмения с Президентом, Первой леди и Кабинетом президента США сегодня на балконе Белого Дома».
Фото. instagram.com/ivankatrump. «Разделили впечатления от затмения с Президентом, Первой леди и Кабинетом президента США сегодня на балконе Белого Дома».
instagram.com/ivankatrump. «Начало солнечного затмения».
Фото. instagram.com/ivankatrump. «Начало солнечного затмения».
instagram.com/realdonaldtrump. «Наблюдаем за потрясающим затмением с Меланией в Белом доме».
Фото. instagram.com/realdonaldtrump. «Наблюдаем за потрясающим затмением с Меланией в Белом доме».
instagram.com/ladygaga. «Впечатлена полным затмением».
Фото. instagram.com/ladygaga. «Впечатлена полным затмением».
instagram.com/gwynethpaltrow. «Момент до».
Фото. instagram.com/gwynethpaltrow. «Момент до».
instagram.com/gwynethpaltrow. «Солнце Теннесси после его большого дня».
Фото. instagram.com/gwynethpaltrow. «Солнце Теннесси после его большого дня».
instagram.com/gal_gadot. «Берегите свои глаза и не смотрите на солнце сегодня!».
Фото. instagram.com/gal_gadot. «Берегите свои глаза и не смотрите на солнце сегодня!».
instagram.com/madonna. «Солнечное затмение. Безумие! Энергия!».
Фото. instagram.com/madonna. «Солнечное затмение. Безумие! Энергия!».
instagram.com/kerrywashington. «Затмение с моими любимыми актерами / режиссерами / людьми».
Фото. instagram.com/kerrywashington. «Затмение с моими любимыми актерами / режиссерами / людьми».
instagram.com/mingey. За затмением наблюдала и Аманда Сейфрид
Фото. instagram.com/mingey. За затмением наблюдала и Аманда Сейфрид
instagram.com/sharonstone. «Воооу! Наблюдаю за затмением».
Фото. instagram.com/sharonstone. «Воооу! Наблюдаю за затмением».

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