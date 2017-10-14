новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Видеофакт: астронавты МКС показали вращение спиннера в невесомости

14.10.2017 - 15:57

Новости США. Космонавты на МКС сняли ролик, на котором видно, как работает спиннер в условиях невесомости.

Ролик был опубликован на YouTube-канале NASA Johnson 13 октября. За сутки его посмотрли более 120 тысяч раз.

В описании к видео сказано, что спиннер теперь и в космосе. Космонавты назвали запуск спиннера в невесомости «отличным способом поэкспериментировать с законами Ньютона».

Фото: кадр из видео NASA Johnson

На кадрах из ролика видно, что в космосе популярная игрушка может крутиться без поддержки человека. Астронавты и сами вращались в невесомости, как спиннер.

Фото: кадр из видео NASA Johnson

В начале года игрушка спиннер произвела настоящий бум среди подростков. Одно из предназначений вертушки в том, что она снимает стресс, способствует развитию мелкой моторики, развивает чувствительность пальцев.

Фото: кадр из видео NASA Johnson

Летом 2017 года кот из Японии научился крутить спиннер хвостом, а канадский блогер впервые применил его как музыкальный инструмент.

Самый долговращающийся спиннер придумали в Японии: он вертится около 13 минут – здесь подробнее.

Фото: кадр из видео NASA Johnson

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: ascensionflights.com
Идеальное окончание достойно прожитой жизни: в Великобритании с ноября будут доступны похороны в космосе
Опасен ли гигантский астероид, который летит к Земле?
Опасен ли гигантский астероид, который летит к Земле?
Мощная магнитная буря ожидается 13-14 октября: как она скажется на людях и электронных устройствах
Мощная магнитная буря ожидается 13-14 октября: как она скажется на людях и электронных устройствах
В Беларуси в ночь с 9 на 10 октября можно увидеть звездопад
В Беларуси в ночь с 9 на 10 октября можно увидеть звездопад
Ровно 60 лет назад на орбиту вывели первый искусственный спутник Земли
Ровно 60 лет назад на орбиту вывели первый искусственный спутник Земли
Астероид вдвое крупнее Челябинского метеорита летит к Земле
Астероид вдвое крупнее Челябинского метеорита летит к Земле
Астероид размером с автобус приблизился к Земле 2 октября
«Мой путь начинался с деревни Белое Крупского района»: космонавт Владимир Коваленок приехал на свою малую родину
Все новости по теме Космос
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru