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Видеофакт: голодная лама довела ребенка до истерики в американском сафари-парке

22.03.2017 - 16:15

Новости США. 19-секундный ролик покорил пользователей социальных сетей. На видео запечатлена поездка семейства Дженсенов в сафари-парка штата Теннесcи.

Во время прогулки у их машины собрались несколько животных. Одна из лам, не дожидаясь угощения, решила отобрать еду у самого младшего члена семьи. Лама просунула голову в открытое окно машины, начав есть из рук испуганного мальчика. 

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