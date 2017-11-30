Видеофакт. Хаски прыгает на батуте, пока хозяин спит

В сети набирает популярность видео с псом, который развлекается, пока его никто не видит. Twitter-пользователь Эрик Пендлберри стал свидетелем необычного занятия своего питомца.
Запись с забавным роликом молодой человек опубликовал на странице в социальной сети.
Эрик Пендлберри:
Просто я проснулся, и застал свою собаку за этим.
На кадрах 20-секундного видео хаски прыгает на батуте во дворе дома. Когда животное увидело своего хозяина, то начало притворяться, что ничего не произошло.
Фото: twitter.com/PendleburyErik
Пост набрал более 330 тысяч лайков и почти 155 тысяч ретвитов.
В ответ на пост пользователи соцсети начали делиться похожими историями о своих питомцах.
«Мои кошки так делают! Они как-то чувствуют объектив. Я не знаю, как они знают, но я знаю, что они знают»,
«Я не могу сфотографировать своего шпица. Он реально может ощущать камеру каждый раз, когда я ее открываю».
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