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Видеофакт: младенец-ковбой и его черепаха набирают популярность в сети

03.08.2017 - 17:53

Новости США. В интернете набирает популярность видео, на котором изображен девятимесячный мальчик, оседлавший черепаху. Ребенок выглядит как настоящий ковбой – на нем надета рубашка, джинсы, сапоги и шляпа.

Фото: скриншот из видео

Известно, что малыш сидит на спине у черепахи по имени Хорхе. А саму поездку сняла на видео его тетя Шарлин в начале июля.

Шарлин, тетя ковбоя:
Идея нарядить его так появилась у меня с того момента, как малыш родился. Я всегда могла сказать, глядя в его глаза, что он будет ковбоем. И я предоставила ему верного коня, чтобы сделать его первую поездку незабываемой. По лицу малыша видно, что ему это нравится.

Фото: скриншот из видео

По словам женщины, когда она загрузила ролик в социальную сеть, то видео сразу стало вирусным. Его посмотрели более 10 миллионов человек.

Кстати, в июле невеста написала трогательное письмо сыну жениха и зачитала его на свадьбе, чтобы отметить важность малыша в их жизни – здесь подробнее.

Фото: скриншот из видео

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