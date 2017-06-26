Видеофакт: на танец огромной гориллы в бассейне начали делать ремиксы

Новости США. Огромная горилла станцевала зажигательный танец во время купания. Видео этого события было выложено на ютуб-канале зоопарка в Далласе, где живет животное.

На записи видно, что огромная горилла купается в бассейне, а потом начинает активно плескаться, обливать себя водой, кружиться и будто танцевать.

Оригинальное видео, которое выложили 20 июня, уже посмотрели почти 2 миллиона человек.

Пользователи сразу начали делать ремиксы на танец гориллы, накладывая на ее зажигательные движения различную музыку – от популярной до рэпа. Некоторые из роликов можно посмотреть ниже.

Источник: youtube.com

В комментариях к роликам многие люди восхищаются тому, как обезьяна радуется обычной процедуре умывания. «Я не помню, когда в последний раз я был так счастлив, как эта горилла», «Я посмотрел сегодня этот ролик больше 20 раз», «Фантастический показатель чистой радости и счастья!», – отмечают зрители.