Видеофакт: в США случайно спасли змею, которую проглотила другая змея

Новости США. Происходящее на видео запечатлел местный житель Кристофор. В описании к ролику мужчина рассказал, что «счастлив был стать свидетелем этой эффектной сцены».



Когда мужчина включил камеру, змея стала выплевывать свою жертву. Как рассказали в интервью американским изданиям серпентологи, змеи избавляются от съеденной пищи в тех случаях, когда чувствуют угрозу. В этот раз пресмыкающееся, по всей видимости, испугалось человека с камерой.

Отметим, ролик, загруженный Кристофором на YouTube, за трое суток посмотрели почти 700 тысяч раз.

Напомним, несколько лет назад смертельный поединок в Австралии шокировал мировую общественность. Змея пять часов душила крокодила, после чего целиком его проглотила (фото здесь).