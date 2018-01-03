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Видеохит: во время селфи в девушку выстрелила пробка от шампанского

03.01.2018 - 17:52

В сети набирает популярность видео с девушкой, в которую попала пробка от шампанского.

На сайте Reddit был опубликован ролик, в котором пробка от бутылки с напитком попадает девушке в скулу. На кадрах пострадавшая вертит бутылкой, пытаясь сфотографироваться. Короткий видеоролик вызвал немалый отклик у посетителей сайта. Многие напоминают автору видео о правилах безопасности, а некоторые просто смеются с произошедшего.

 «Всегда оставляйте мюзле на месте... Если не хотите стать звездой reddit!», – прокомментировал ситуацию пользователь ServiceDrone.

«Я чувствую себя негодяем, поскольку так сильно смеюсь над этим», – написал hautecoutureghost.

«Серьёзно, никогда не снимай мюзле – новобранец!», ­– предостерёг новичков Litrebike.

Летом 2017 года подобную неаккуратность допустила и посетительница галереи в США.

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Фото: скриншот из видео на сайте reddit.com

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