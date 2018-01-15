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Во Флориде девушки устроили заплыв, чтобы попасть в ряды русалок

15.01.2018 - 10:32

Новости США. Во Флориде даже непривычно холодная для этого теплолюбивого края погода не помешала сотням девушек устроить заплыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все ради одной единственной цели – попасть в ряды русалок из знаменитого шоу в Спринг-Хилл.

Местный парк развлечений объявил редкий конкурс на вакантные места. Выступление девушек с хвостами считается местной изюминкой.

Первые спектакли устраивали еще в 40-х годах прошлого века. И до сих пор туристы считают для себя обязательным посмотреть на подводное шоу морских богинь Флориды.

Во Флориде девушки устроили заплыв, чтобы попасть в ряды русалок

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