Видеофакт: все смерти «Игры Престолов» объединили в одном ролике

Новости США. Интернет-пользователь Леон Эндрю собрал все смерти в сериале «Игра Престолов» с первого по шестой сезон в одном видео.

Опубликованный 21-минутный ролик на канале Эндрю включает в себя более 150 тысяч героев и животных, убитых в телевизионном хите.

Фото: HBO

Премьера седьмого сезона одного из главных мировых сериалов состоится 16 июля.