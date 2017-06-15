Видеофакт: все смерти «Игры Престолов» объединили в одном ролике

Новости США. Интернет-пользователь Леон Эндрю собрал все смерти в сериале «Игра Престолов» с первого по шестой сезон в одном видео.
Опубликованный 21-минутный ролик на канале Эндрю включает в себя более 150 тысяч героев и животных, убитых в телевизионном хите.
Фото: HBO
Премьера седьмого сезона одного из главных мировых сериалов состоится 16 июля.
На прошлогодней премии «Эмми» сериал «Игра Престолов» стал рекордсменом. За все время существования создатели сериала заработали 38 статуэток – здесь подробнее.