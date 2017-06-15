новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Видеофакт: все смерти «Игры Престолов» объединили в одном ролике

15.06.2017 - 14:46

Новости США. Интернет-пользователь Леон Эндрю собрал все смерти в сериале «Игра Престолов» с первого по шестой сезон в одном видео.

Опубликованный 21-минутный ролик на канале Эндрю включает в себя более 150 тысяч героев и животных, убитых в телевизионном хите.

Фото: HBO

Премьера седьмого сезона одного из главных мировых сериалов состоится 16 июля.

На прошлогодней премии «Эмми» сериал «Игра Престолов» стал рекордсменом. За все время существования создатели сериала заработали 38 статуэток – здесь подробнее.

Фото: HBO

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Скончался народный артист СССР Алексей Баталов
Кинопремьеры 15 июня: возвращение «Тачек» и девичник Скарлетт Йохансон
Эволюция образа: как менялся стиль Николь Кидман
Фото: kino-teatr.ru
Экспертиза не нашла нарушений в новом фильме Алексея Учителя «Матильда»
Фото: Chiabella James
«Это худшая картина Тома Круза»: что зрители и критики говорят о новой «Мумии»?
Фото: filmz.ru
20 тысяч человек выбрали лучший фильм за всю историю кино
Фото: arthurpirozhkov
Ах, какая женщина: Александр Ревва новым образом произвел фурор на «Кинотавре»
Фото: happyvitahappy
Звезды на красной дорожке: Instagram-обзор образов открытия фестиваля «Кинотавра-2017»
Все новости по теме Кино
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru