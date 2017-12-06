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Выглядят как сестры: Наоми Кэмпбелл пришла на премию с 66-летней мамой и произвела фурор

06.12.2017 - 18:52

Новости США. Супермодель Наоми Кэмпбелл появилась на премии The Fashion Awards 2017 в компании своей матери Валери Моррис.

Маме супермодели 66 лет, но выход женщины на ковровую дорожку вызвал фурор.

Моррис родила Наоми, когда ей было 19 лет, и оставила младенца на воспитание родственникам, потому что хотела построить карьеру.

Фото: instagram.com/valeriemorriscampbell

Сейчас отношения матери и дочери в порядке – Наоми отмечала, что понимает, что маме в то время было непросто.

И мать, и дочь опубликовали совместные фото в соцсетях.

Наоми Кэмпбелл:
Мамочка, благодарю тебя за то, что ты была со мной. Ты выглядишь как моя сестра. Я люблю тебя.

Мать Кэмпбелл на странице в соцсети отметила, что она очень сильно гордится своей дочерью.

Фото: instagram.com/iamnaomicampbell

Комментаторы отметили, что женщины выглядят как ровесницы и что мама супермодели может сниматься в кино или попробовать себя в модельном бизнесе.

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Фото: instagram.com/valeriemorriscampbell

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