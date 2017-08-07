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«Я слышал, что вы страж галактики»: NASA очаровательно ответило на резюме 9-летнего мальчика

07.08.2017 - 13:11

Новости США. Девятилетний мальчик Джек из Нью-Джерси получил письмо из NASA после того, как он отправил свое резюме на вакансию «офицер защиты планеты».

Недавно на сайте агентства появилась новая позиция, в обязанности работника которой входит защита Земли от микробов извне – с Луны, астероидов и Марса. В рамках этой работы также нужно следить за безопасностью других планет от земного биологического материала. Это связано с тем, что космические миссии могут непреднамеренно занести земные организмы на планеты и другие тела Солнечной системы.

Джек одним из первых подал свою заявку на эту работу. Мальчик написал сопроводительное письмо, на которое и ответили сотрудники NASA.

В письме было сказано, что Джеку девять лет и что он вполне подходит для этой работы.

Джек:
Моя сестра говорит, что я инопланетянин. К тому же я видел почти все фильмы про космос и внеземные цивилизации. Еще я посмотрел «Агентов «Щ.И.Т.» и вскоре надеюсь увидеть «Людей в черном». Я отлично разбираюсь в видеоиграх. Мое преимущество в том, что я молод и могу научиться думать как инопланетянин.

В подписи под резюме Джек назвал себя «стражем галактики».

Через некоторое время мальчику пришло ответное письмо от NASA.

Джеймс Грин, директор планетарного подразделения:
Я слышал, что вы страж галактики и вы заинтересованы в том чтобы работать у нас на должности защитника планеты. Это замечательно! Мы ищем светлых ученых и инженеров, которые могли бы нам помочь. Я очень надеюсь, что вы будете хорошо учиться в школе, и мы увидимся уже в стенах нашего агентства.

«Интересно увидеть все своими глазами». Красоты космоса на фотографиях астрономов-любителей – здесь подробнее.

NASA ответило на резюме девятилетнего мальчика

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