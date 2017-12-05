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За что экологи подали в суд на Дональда Трампа?

05.12.2017 - 14:33

Новости США. В США экологи подали иск на Дональда Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время поездки в Солт-Лейк-Сити глава Белого дома подписал документ о сокращении площади двух крупных природных заповедников, которые были созданы  Бараком Обамой и Биллом Клинтоном. Скорее всего, в дальнейшем данные территории будут использованы под бурение и добычу полезных ископаемых.

Защитники окружающей среды указывают на тот факт, что Трамп нарушил закон от 1906 года, который причисляет охраняемые природные территории к национальному достоянию.

За что экологи подали в суд на Дональда Трампа?

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