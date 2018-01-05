﻿ «Ты любовь всей моей жизни»: самая волосатая девушка в мире вышла замуж | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

«Ты любовь всей моей жизни»: самая волосатая девушка в мире вышла замуж

05.01.2018 - 14:07

Новости Таиланда. 17-летняя Супатра Сасупфан из Таиланда вышла замуж. Девушка известна тем, что в 2010 году попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый волосатый подросток в мире.

По информации Metro, у Супатры синдром Амбраса, который вызывает активный рост волос на всём теле, кроме ладоней и ступней. Его ещё называют «синдром оборотня». Он настолько редкий, что со средних веков наблюдался всего у 50 человек.

«Я не чувствую себя какой-то другой, и в школе у меня много друзей. Мои волосы делают меня особенной», – говорила девушка ранее.

Фото: AsiaWire 

После свадьбы молодая жена рассказала о том, как сильно любит своего мужа.

Супатра Сасупфан:
Ты не просто моя первая любовь, ты любовь всей моей жизни.

В России живёт девушка, которая не стригла волосы 13 лет.

Британские издания называют ее русской Рапунцель – здесь подробнее.

Фото: AsiaWire

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото носит иллюстративный характер
Старшему – 113 лет. Более 400 человек старше ста лет живут в китайском городе долгожителей
Видеофакт: 58 жителей Индии проехались на одном мотоцикле
Видеофакт: 58 жителей Индии проехались на одном мотоцикле
Белорусы, попавшие в Книгу рекордов Гиннеса: 32-килограммовая гиря в бассейне, рекорд по балансированию и песня на 9 языках мира
шотландец объехал вокруг света за 44 дня
«Каждый этап был новым вызовом»: шотландец объехал вокруг света за 44 дня
Себастьян Карась. Источник фото: facebook.com/100km.sebastian.karas
Это сделал польский спортсмен: человек впервые смог переплыть Балтийское море
Мировой рекорд по прыжкам через скакалку установили японские школьники
Мировой рекорд по прыжкам через скакалку установили японские школьники
«Человек-паук» Ален Робер отметил свое 55-летие, взобравшись на небоскреб в Барселоне (видеофакт)
«Человек-паук» Ален Робер отметил свое 55-летие, взобравшись на небоскреб в Барселоне (видеофакт)
Видеофакт: американский пианист установил мировой рекорд по количеству нажатий клавиш рояля в минуту
Видеофакт: американский пианист установил мировой рекорд по количеству нажатий клавиш рояля в минуту
Все новости по теме Рекорды
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru