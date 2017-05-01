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Самолет, летевший из Москвы в Бангкок, попал в воздушную яму: пострадали около 30 пассажиров

01.05.2017 - 13:39

Новости Таиланда. Около 30 пассажиров, летевших в Таиланд из Москвы, получили травмы из-за турбулентности. Инцидент произошел на подлете к Бангкоку. При снижении авиалайнер подбросило вверх на несколько сотен метров. Пассажиров, которые не были пристегнуты, выбросило из кресел в проход. Многие получили переломы и серьезные ушибы.

Когда воздушное судно приземлилось, всех травмированных экстренно госпитализировали. Среди пострадавших 24 человека – граждане России. На данный момент в больнице Бангкока остаются 15 человек. Четверым проводят операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самолет, летевший из Москвы в Бангкок, попал в воздушную яму: пострадали около 30 пассажиров

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