В Таиланде из-за вирусного фото нашли члена банды якудза, скрывавшегося 15 лет

Новости Таиланда. Полиция Таиланда задержала 74-летнего члена японской банды якудза. Его нашли благодаря вирусному фото, на котором у мужчины видны татуировки.

Как сообщает Daily Mail, член группировки якудза «Ямагути-гуми» женился на тайке и скрывался 15 лет. Шигехару Шираи уехал из Японии после убийства лидера банды конкурентов. Трижды в год Шираи привозили деньги, на которые он жил.

Японца обнаружили после выложенной в сеть фотографии. На ней хорошо видны татуировки и частично отрезанный мизинец. Снимком поделились более 10 тысяч раз, после чего её заметили японские полицейские.

Фото: Daily Mail

Шигехару Шираи был арестован за незаконное проживание на территории Таиланда. Мужчину собираются депортировать на родину. Задержанный признался, что лидер противостоящей банды его раздражал, но утверждает, что не убивал его.

Заместитель королевской полиции Таиланда сообщил, что передаст дело жителя Японии в суд. Мужчину могут обвинить в незаконной миграции и незаконном нахождении на территории королевства. Его грозит штраф в размере около 150 долларов.

Осенью 2015 года наркобарон попытался сбежать из тюрьмы.