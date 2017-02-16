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В Таиланде столкнулись микроавтобус и цементовоз: 10 человек погибли

16.02.2017 - 11:38

Новости Таиланда. 10 человек погибли в результате ДТП на севере Таиланда. Еще четверо получили ранения.

На трассе столкнулись цементовоз и микроавтобус, после чего в них врезались еще два автомобиля.

По данным полиции, водитель грузовика хотел уйти от столкновения с мотоциклом, который пытался его подрезать. Однако он не справился с управлением, и машину вынесло на встречную полосу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель цементовоза и все пассажиры, находившиеся в микроавтобусе, погибли на месте.

В Таиланде столкнулись микроавтобус и цементовоз: 10 человек погибли
В Таиланде столкнулись микроавтобус и цементовоз: 10 человек погибли
Фото. В Таиланде столкнулись микроавтобус и цементовоз: 10 человек погибли
В Таиланде столкнулись микроавтобус и цементовоз: 10 человек погибли
Фото. В Таиланде столкнулись микроавтобус и цементовоз: 10 человек погибли
В Таиланде столкнулись микроавтобус и цементовоз: 10 человек погибли
Фото. В Таиланде столкнулись микроавтобус и цементовоз: 10 человек погибли

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