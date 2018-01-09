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Массовые протесты в Тунисе. Жители требуют решить проблемы занятости и роста цен

09.01.2018 - 18:42

Новости Туниса. Массовые протесты всколыхнули несколько городов Туниса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недовольство вызвано высоким уровнем безработицы и ростом цен. Участники акций требовали от правительства решить проблему занятости и больше уделять внимания развитию приграничных районов, экономическая ситуация в которых особенно тяжела.

На северо-западе страны и в столице молодежь выступала против повышения налогов и роста цен на топливо. В ходе беспорядков погиб один человек, несколько десятков пострадали.

Массовые протесты в Тунисе. Жители требуют решить проблемы занятости и роста цен.

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