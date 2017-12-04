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Аэропорты Турции усиливают меры безопасности: пассажиров будут сопровождать полицейские

04.12.2017 - 21:40

Новости Турции. Турция усиливает меры безопасности на международных авиарейсах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно новому закону, вооруженные полицейские будут сопровождать пассажиров и экипажи самолетов, направляющиеся в Турцию или из нее. В силу нововведение вступит лишь после того, как страны, между которыми осуществляется перелет, заключат соответствующее соглашение.

Данная мера направлена на предотвращение возможных террористических атак. Подобная практика уже не один год применяется в США и Великобритании.

Аэропорты Турции усиливают меры безопасности: пассажиров будут сопровождать полицейские

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