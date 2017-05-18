новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Автобус с туристами перевернулся в Турции: есть ли белорусы среди пострадавших, выясняется

18.05.2017 - 13:48

Новости Турции. Автобус с туристами перевернулся в Турции. Пострадали около 20 человек. По предварительным данным, это граждане Украины. Инцидент произошел на юго-западе страны. Генеральное консульство Беларуси в Турции проверяет наличие среди пострадавших граждан нашей страны.

Отметим, недалеко от места ЧП несколькими днями ранее случилась авария, которая унесла жизни 24 человек. Автобус перевозил жителей Измира – женщин и детей – в курортный Мармарис. На горном серпантине водитель потерял управление. В результате транспортное средство вылетело в кювет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автобус с туристами перевернулся в Турции: есть ли белорусы среди пострадавших, выясняется

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Пассажирский автобус и грузовик столкнулись в Перу: погибли 11 человек, 25 пострадали
Пассажирский автобус и грузовик столкнулись в Перу: погибли 11 человек, 25 пострадали
В селе Новоселки Минского района опрокинулся МАЗ
В селе Новоселки Минского района опрокинулся МАЗ
В Чехии перевернулся автобус с детьми
В Чехии перевернулся автобус с детьми
На востоке Мьянмы в ущелье рухнул автобус, в котором находились более 40 человек
На востоке Мьянмы в ущелье рухнул автобус, в котором находились более 40 человек
На трассе Минск-Калачи-Мядель автомобиль съехал в кювет, пострадала 3-летняя девочка
На трассе Минск-Калачи-Мядель автомобиль съехал в кювет, пострадала 3-летняя девочка
Два вагона с бревнами сошли с рельсов в Канаде: из-под завалов извлекли тела двух погибших
Два вагона с бревнами сошли с рельсов в Канаде: из-под завалов извлекли тела двух погибших
Школьный автобус съехал с трассы в кювет и перевернулся в Швеции: погибли 3 человека, 6 ранены
Школьный автобус съехал с трассы в кювет и перевернулся в Швеции: погибли 3 человека, 6 ранены
Сразу 2 ДТП с участием белорусов: подробности аварий в Львовской области и Литве
Сразу 2 ДТП с участием белорусов: подробности аварий в Львовской области и Литве
Все новости по теме Авария
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru