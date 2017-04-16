новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Государство наше станет сильнее». В Турции проходит конституционный референдум

16.04.2017 - 16:39

Новости Турции. В Турции проходит референдум о внесении поправок в Конституцию. Они подразумевают переход от парламентской к президентской форме правления. Правом голоса обладают более 55 миллионов граждан. Для них открыто 145 тысяч участков.

Конституционные изменения предусматривают расширение полномочий президента. Фактически он становится главой как государства, так и правительства. Пост премьера упраздняется. Вместе с тем вводятся рычаги парламентского контроля за деятельностью президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фуркан Арслан, житель Стамбула:
Сильному кораблю нужен сильный капитан. Пока есть и премьер, и президент, остается двоякость мнений. Один сможет более четко решать вопросы. И государство наше станет сильнее. По крайне мере, мы все на это очень надеемся.

«Государство наше станет сильнее». В Турции проходит конституционный референдум

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Конституционный референдум в Турции: превратится ли страна из парламентской республики в президентскую
Конституционный референдум в Турции: превратится ли страна из парламентской республики в президентскую
В Италии хотят в 3 раза сократить сенат: 4 декабря проходит референдум
Шотландия готовится провести второй референдум о независимости
Шотландия готовится провести второй референдум о независимости
В Венгрии проходит референдум о квотах ЕС на мигрантов
Шотландия
Шотландия готовит референдум о выходе из Великобритании
Судьба ассоциации ЕС с Украиной: в Голландии 12 апреля объявят окончательные результаты референдума
Судьба ассоциации ЕС с Украиной: в Голландии 12 апреля объявят окончательные результаты референдума
Жители Нидерландов проголосовали против ассоциации Евросоюза с Украиной
Жители Нидерландов проголосовали против ассоциации Евросоюза с Украиной
Флаг Новой Зеландии
Новая Зеландия осталась с прежним флагом: «пляжное полотенце» народ отверг
Все новости по теме Референдум
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru