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Машрапов невиновен в совершении теракта в Стамбуле

03.01.2017 - 16:29

Новости Беларуси. Двое иностранцев задержаны в аэропорту Стамбула по подозрению в осуществлении теракта в новогоднюю ночь. СМИ успели назвать и имя исполнителя кровавой расправы. Но информацию о том, что нападение совершил 28-летний гражданин Кыргызстана, позднее опровергли.

В Интернете появилось селфи предполагаемого преступника. На этих кадрах мужчина снимает себя во время прогулки по городу.

Напомним, поражающая своей жестокостью и цинизмом атака произошла в первые часы нового года. Мужчина в маске открыл беспорядочный огонь по людям в клубе. Погибли 39 человек, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Теракт в Стамбуле

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