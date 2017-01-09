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Отменены тысячи авиарейсов, закрыты школы, на дорогах – пробки: Стамбул парализовал снегопад

09.01.2017 - 13:08

Новости Турции. Мощный снегопад в Стамбуле парализовал город. Третий день здесь не прекращаются осадки. В мегаполисе образовались многокилометровые пробки. Многие дороги покрыты льдом, поэтому участились случаи ДТП.

Власти пытаются облегчить положение и переводят метро и трамваи на круглосуточный режим работы. Затруднительная ситуация сложилась и в аэропортах. За время разгула непогоды отменены более тысячи вылетов.

Перекрыта и морская артерия судоходства: пролив Босфор закрыт для передвижения. Не работают школы и другие образовательные учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стамбул парализовал снегопад

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