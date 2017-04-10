новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Роды в небе: женщина родила дочь на борту самолета

10.04.2017 - 13:37

Новости Турции. На минувших выходных эти кадры облетели социальные сети. Женщина родила ребенка на борту самолета турецкой авиакомпании Turkish Airlines.

На высоте 13 тысяч метров у нее неожиданно начались схватки. Роды пришлось принимать стюардессам. 

Из пресс-релиза авиакомпании:
Экипаж заметил, что у находившейся на 28-й неделе беременности пассажирки Нафи Дьяби начались схватки.

Несмотря на экстремальные условия, роды прошли успешно. Мама и малышка чувствуют себя хорошо.

Ботхайна Инанир, стюардесса:
Матери пришлось рожать стоя. Нам помогали другие пассажиры.

Когда борт приземлился в Уагадугу, молодую маму и новорожденную дочь доставили в больницу. Малышку назвали Кадижу.

Перед тем как передать француженку с ребенком медикам, экипаж сфотографировался с малюткой. Снимки на память сделали и некоторые пассажиры самолета: мама малышки была не против.

Читайте также: «Иногда у меня совсем опускаются руки»: 26-летняя женщина родила пятерняшек (здесь подробнее).

Стюардессам пришлось принимать роды на высоте 13 000 метров‍

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Помощь и советы перед родами. Обучающие курсы для будущих мам откроются 28 марта в Витебске
Помощь и советы перед родами. Обучающие курсы для будущих мам открылись в Витебске
Девочка родилась абсолютно здоровой. Подробности гибели младенца во время домашних родов в Витебске
Министр здравоохранения о родах в домашних условиях: мы обязаны обсуждать эту тему и эмоции родителей тоже обязаны слышать
В родильном доме 5-й городской больницы поздравили пациенток, которые стали мамами в день рождения Заводского района
В родильном доме 5-й городской больницы поздравили пациенток, которые стали мамами в день рождения Заводского района
Трагедия в Витебске: матери, рожавшей дома, грозит до трех лет лишения свободы
Трагедия в Витебске: матери, рожавшей дома, грозит до трех лет лишения свободы
Показать, что врач на ее стороне: в минских родильных отделениях дни открытых дверей
Показать, что врач на ее стороне: в минских родильных отделениях дни открытых дверей
Хейден Кросс
Беременность – это очень женственно: в Британии забеременел 20-летний мужчина
Виктория Азаренко. Источник фото: instagram.com/vichka35/
Виктория Азаренко стала мамой
Беременная женщина
Беременная женщина, сбежавшая из роддома в Гродно, нашлась
Все новости по теме Беременность и роды
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru