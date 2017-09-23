новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Судно с мигрантами потерпело крушение у побережья Турции

23.09.2017 - 16:20

Новости Турции. Трагический инцидент произошел накануне поздно вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водолазы уже подняли на поверхность более 20 тел. Не исключено, что погибших будет больше. Поиски без вести пропавших продолжаются. В спецоперации участвуют сотрудники береговой охраны и моряки. Более сорока человек удалось спасти.

Нелегальные мигранты часто используют Турцию в качестве транзитной территории на пути к европейским берегам. Обычно люди пытаются попасть с побережья Эгейского моря в Грецию. 

Судно с мигрантами потерпело крушение у побережья Турции

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Немецкая подводная лодка времен Первой мировой войны обнаружена у берегов Бельгии
Немецкая подводная лодка времен Первой мировой войны обнаружена у берегов Бельгии
В Китае потерпело крушение рыболовецкое судно: 40 судов и сотни человек ищут пропавших моряков
В Китае потерпело крушение рыболовецкое судно: 40 судов и сотни человек ищут пропавших моряков
В Бразилии растет число жертв крушения 2 пассажирских паромов: погибли уже 40 человек
В Бразилии растет число жертв крушения 2 пассажирских паромов: погибли уже 40 человек
В Бразилии потерпел крушение пассажирский паром: погибли 10 человек
В Бразилии потерпел крушение пассажирский паром: погибли 10 человек
В Сингапуре американский эсминец столкнулся с торговым судном: пропали без вести 10 моряков
В Сингапуре американский эсминец столкнулся с торговым судном: пропали без вести 10 моряков
У берегов турецкого Мармариса потерпело крушение туристическое судно
У берегов турецкого Мармариса потерпело крушение туристическое судно
В Таиланде перевернулась лодка с туристами: погибли 5 человек
В Таиланде перевернулась лодка с туристами: погибли 5 человек
В Индонезии затонуло скоростное судно с 50 пассажирами на борту: погибли 8 человек, в том числе двое детей
В Индонезии затонуло скоростное судно с 50 пассажирами на борту: погибли 8 человек, в том числе двое детей
Все новости по теме Кораблекрушения
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru