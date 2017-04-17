Турция поддержала изменения в Конституцию: итоги референдума

Новости Турции. Турция поддержала 18 конституционных изменений на прошедшем накануне референдуме. Главное из них – переход от парламентской формы правления к президентской. Фактически это означает расширение полномочий главы государства. Пост премьер-министра упраздняется.

Вместе с тем вводятся рычаги парламентского контроля за деятельностью президента. В турецком правительстве полагают, что внесение поправок в Конституцию упростит и укрепит систему управления страной.

На референдуме сторонники такого решения одержали перевес более чем в миллион голосов. Пункты положения о президентской системе вступят в силу после очередных выборов главы государства и парламента. Они пройдут в один день – 3 ноября 2019 года.

С успешным проведением всенародного референдума президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.