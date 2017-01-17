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Уроженец Узбекистана, напавший на стамбульский клуб в новогоднюю ночь, задержан и признал вину

17.01.2017 - 13:19

Новости Турции. Напавший на стамбульский клуб в новогоднюю ночь признал свою вину. Для поимки террориста, убившего 39 человек, была задействована спецгруппа из более чем тысячи сотрудников правопорядка.

34-летний уроженец Узбекистана прибыл в Турцию год назад. Известно, что задержанный получил образование в Афганистане, знает четыре языка. У него могли быть сообщники, однако точные данные будут получены после допроса.

Для задержания террориста  было проанализировано 7,5  тысяч  часов записей с камер видеонаблюдения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уроженец Узбекистана, напавший на стамбульский клуб в новогоднюю ночь, задержан и признал вину

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