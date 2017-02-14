новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Турции 3000 лет тюрьмы грозит причастным к теракту в аэропорту Стамбула

14.02.2017 - 17:37

Новости Турции. В турецком Стамбуле готовятся вынести приговор террористам.

Более 3000 лет тюрьмы в совокупности могут получить все причастные к нападению в аэропорту.

Обвинительное заключение уже готово. Оно состоит из 257 страниц.

Всего по делу проходят 45 человек.

Теракт произошел в июне 2016 года. Три взрыва прогремели у входа в терминал и на парковке аэропорта. После этого нападавшие открыли огонь и взорвали гранаты. В результате атаки погибли 44 человека, 239 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции 3000 лет тюрьмы грозит причастным к теракту в аэропорту Стамбула

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Теракт в Стамбуле
«Атака на аэропорт в Стамбуле показала: металлодетекторов недостаточно, чтобы обеспечить безопасность пассажиров»: подробности трагедии
Теракт в аэропорту Стамбула
Теракт в аэропорту Стамбула: кто и какие причины за этим стоят и как обеспечить свою безопасность
К посольству Турцию в Минске белорусы продолжают нести цветы и лампады, чтобы почтить память тех, кто погиб в результате теракта
Книга соболезнований открыта в посольстве Турции: почтить память жертв теракта можно 30 июня и 1 июля
Турция
Теракт в аэропорту Стамбула: арестовали 11 подозреваемых в причастности к трагедии
Теракт в Стамбуле: подробности трагедии, фото террориста и рассказы очевидцев
«Всё было просто жутко»: белоруска о том, что происходило в аэропорту Стамбула после терактов
Теракт в аэропорту Стамбула
Теракт в аэропорту Стамбула: 43 погибших, 260 раненых, белорусов среди них нет
Теракт в аэропорту Стамбула
Теракт в аэропорту Стамбула: среди погибших и пострадавших белорусов нет
Все новости по теме Теракт в Стамбуле
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru